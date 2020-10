ProSieben befördert «Last Man Standing»

TV-News

Der TV-Sender befördert die Tim-Allen-Sitcom auf einen deutlich besseren Sendeplatz.

Der Münchener Fernsehsender ProSieben ändert sein Programm: Die Sitcom, deren Aus vor Kurzem nach der neunten Staffel beschlossen wurde, bekommt ab sofort einen neuen Sendeplatz. Das Format ist somit nicht mehr werktäglichen Mittag zu sehen. Auf diesem Sendeplatz fuhr das Format mit den ersten sechs Folgen der siebten Staffel nur schlechte Quoten ein.Zwischen 19. September und 10. Oktober 2020 erreichten die sechs am Samstag gegen 12.00 Uhr ausgestrahlten Episoden nur zwischen 0,17 und 0,30 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden zwischen 0,13 und 0,13 Millionen Zuschauer ermittelt. Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei rund siebeneinhalb Prozent.Nun dürfen die weiteren Episoden von «Last Man Standing» samstags um 17.00 Uhr auf Sendung. Die Änderung gilt bereits ab 17. Oktober. Los geht’s mit den Episoden „Träume sind Schäume“ und „Auf den Hund“ gekommen. Im Vorfeld strahlt ProSieben weiterhin drei Episoden von «Two and a half Men» aus, danach folgen «Newstime» und zwei «Die Simpsons»-Geschichten.Und was läuft am Mittag? ProSieben wiederholt zwischen 12.00 und 12.55 Uhr die Science-Fiction-Parodie, die von «Family Guy»-Mastermind Seth MacFarlane stammt. Im Anschluss gibt es weitere Episoden von «Die Simpsons» zu sehen.