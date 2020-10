«Grease»-Serie wechselt den Sender

US-Fernsehen

Stress in Hollywood? ViacomCBS nimmt wohl HBO Max eine neue Serie weg.

Die Verantwortlichen bei ViacomCBS schnappten dem Konkurrenten WarnerMedia eine attraktive Serie weg. Vor knapp einem Jahr orderte HBO Max die Serie «Rydell High», einem Ableger des Welterfolgs «Grease», den man später in «Grease: Rise of the Pink Ladies» umbenannt. Nun wird das Projekt zum neuen Streamingdienst Paramount+ wechselt, wie Quellen berichten.Die neue Serie ist für Paramount+ sicherlich ein großer Gewinn, allerdings auch wenig überraschend. Hinter dem Projekt steht nämlich die Schwesterfirma Paramount Pictures Television. Insider sagen, dass Casey Bloys von HBO Max sich zunächst für das Projekt interessierte, aber nach seiner Beförderung zum Chief Content Officer für HBO und HBO Max im August die Begeisterung für das Projekt verlor.Paramount+ soll Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen respektive CBS All Access ablösen. Der Dienst startet unter anderem mit einem Neustart von «The Game», einer CIA-Serie, und einem Format namens «The Offer», das sich um «Der Pate» dreht.