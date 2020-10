Regina King prodzuiert «Slay»

US-Fernsehen

Eine übernatürliche Dramaserie steht zurzeit bei The CW Television Network in Entwicklung.

Die Serie trägt den Titel «Slay» und konzentriert sich auf Carson Jones. Sie wird beschrieben als mutige, geistreiche Teenagerin mit Afro-Puffs, Lederstiefeln, coolen Siebzigern und - dank der alten afrikanischen Blutlinie ihrer Mutter - übernatürlichen Gaben und der Verantwortung, diese zu nutzen, um Virginias historisches Dreieck (eines der am meisten heimgesuchten Gebiete des Landes) vor den Mächten der Dunkelheit zu schützen.Julian Johnson wird schreiben und die Produktion mitverantworten, während Pam Veasey die Aufsicht und die Produktion übernimmt.Regina ist frisch von ihrem Emmy-Gewinn für ihre Hauptrolle in der limitierten Serie «Watchmen» von HBO. Es war der vierte Emmy in ihrer Karriere. In den letzten Jahren ist sie zunehmend als Produzentin aktiv geworden, zuletzt als Produzentin des Spielfilms «One Night in Miami».