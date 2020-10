Drei Actionfilme kämpfen am Sonntagabend um gute Quoten

Film-Check

Überzeugt ProSieben mit «Suicide Squad» oder sind der Thriller «Unknown Identity» und das historische Drama «Midway – Für die Freiheit» erfolgreicher?

«Suicide Squad», 20.15 Uhr, ProSieben

«Unknown Identity», 20.15 Uhr, RTLZWEI

«Midway – Für die Freiheit», 20.15 Uhr, Sky Cinema

Die Regierungsbeamtin Amanda Waller entlässt die schlimmsten Verbrecher der Welt in die Freiheit. Im Gegenzeug sollen Harley Quinn, der Profikiller Deadshot, der Ex-Gangster El Diabolo, der Dieb Captain Boomerang, der kannibalische Killer Croc und der Söldner Slipknot die drohende Apokalypse aufhalten. Unter dem Kommando von Oberst Rick Flag werden sie mit einem Nano-Implantat versehen, das sie bei Ungehorsam töten kann. Hier geht’s zur Kritik des DC-Films. Der Wissenschaftler Dr. Martin Harris ist zusammen mit seiner Frau Liz auf dem Weg nach Berlin, wo er auf einer Biotechnologie-Konferenz einen Vortrag halten soll. Erst am Hotel fällt ihm auf, dass er seinen Koffer am Flughafen vergessen hat und er fährt mit einem Taxi dorthin zurück. Martin wird in einen Autounfall verwickelt und wacht erst vier Tage später im Krankenhaus auf. Entgegen der Empfehlung seines Arztes sucht er im Hotel nach seiner Frau. Doch Liz scheint ihn nicht wiederzuerkennen. Stattdessen gibt sich ein anderer Man als Dr. Martin Harris aus und kann sich auch ausweisen. Martin versucht nun die Situation aufzudecken und seine Identität zurückzuerlangen. Hier findet man die Quotenmeter-Kritik des Action-Thrillers. Das historische Actiondrama erzählt von der Schlacht um Midway, einer entscheidenden Seeschlacht des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg. Während des unvorhergesehenen Angriffs auf Pearl Harbour steht Lieutenant Richard „Dick“ Best auf einmal vor der Herausforderung seines Lebens. Er kämpft zwar noch nicht lange an der Front, muss aber die ihm unterstellte Fliegerstaffel leiten. Es folgt eine riesige Luft- und Seeschlaft gegen die Kaiserliche Japanische Marine, die den Wendepunkt des Pazifikkriegs einleiten soll. Hier ist die dazugehörige Kritik. Platz zwei teilen sich im Blockbuster-Battle dieser Woche der DC-Antagonisten-Film und der Action-Thriller mit Liam Neeson punktegleich. Somit geht der Sieg an das Actiondrama «Midway – Für die Freiheit» über die historische Seeschlacht bei Pearl Habour.