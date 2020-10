US-Wahl: RTL sendet Primetime-Sendung am Entscheidungstag

TV-News

Insgesamt berichtet RTL somit knapp 13 Stunden am Stück, die meisten davon live.

Aktuelle Programmänderung Auch am Donnerstag, 8. Oktober 2020, wird zur besten Sendezeit bei RTL Information groß geschrieben. Weil in Deutschland binnen 24 Stunden wieder über 4000 neue Corona-Infektionsfälle aufgetreten sind, zeigt RTL ein 15-minütiges Nachrichtenspecial rund um die aktuelle Corona-Lage. Die nachfolgenden Sendungen, also «Alarm für Cobra 11» verschieben sich entsprechend. Moderatorin Charlotte Maihoff spricht mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, zudem berichten RTL-Reporter aus den Corona-Hotspots der Republik.

RTL hat bekannt gegeben, dass die vom Kölner Sender geplante Berichterstattung rund um die amerikanische Präsidentschaftswahl noch umfangreicher ausfällt als ohnehin schon geplant. Weiterhin ist ab drei Uhr morgens (am 4. November) eine sechs Stunden lange Livesendung mit Peter Kloeppel und Gesa Eberl zu sehen ist. Entsprechend entfällt am Morgen des 4. Novembers auch das klassische Frühstücksfernsehen «Guten Morgen Deutschland». Vor der Livesendung sendet RTL Dokus und natürlich das «Nachtjournal», das wie gewohnt um null Uhr beginnt, aber eine Stunde lang dauert.Neu ist: Auch die komplette Primetime am Dienstag, 3. November wird sich mit dem Duell Trump gegen Biden befassen. Kloeppel und Eberl präsentieren ab 20.15 Uhr eine knapp vier Stunden lange Live-Sendung, die teils auch aus Dokus bestehen wird.So ist angekündigt, dass Filme namens „Die Geheimnisse des Donald Trump“, „Die starken Frauen im Hintergrund“ sowie „Trumps Amerika – Geschichten aus einem zerrissenen Land“ darin unterkommen sollen. Ein gemeinsames Programm mit ntv sendet RTL übrigens ab drei Uhr nachts.