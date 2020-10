Weitere Kostüme enthüllt: «The Masked Singer» lässt den Frosch tanzen

Vermischtes

Wir haben erste Bilder von zwei neuen Figuren der ProSieben-Musikshow.

ProSieben/Marc Rehbeck

Drei Kostüme der dritten-Staffel hatte der TV-Sender ProSieben zuletzt schon enthüllt. Je ein Promi schlüpft in das Kostüm von Biene, Nilpferd und Alien. Am Donnerstag nun lüftete ProSieben nun auch das Geheimnis rund um die Kleider von Promi vier und fünf (von insgesamt zehn).So wird es diesmal auch ein Skelett und einen Frosch auf der Bühne zu sehen geben. In der dritten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow will das Rateteam, „Hase“ Sonja Zietlow, „Heavy-Metal-Engel“ Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rategast, zusammen mit allen Fans den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren zehn neuen, aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Matthias Opdenhövel moderiert.Die erste von sechs Liveshows läuft am Dienstag, 20. Oktober 2020 zur besten Sendezeit bei ProSieben und soll rund 190 Minuten lang sein.