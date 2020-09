«The Boys»: Spin-Off in Entwicklung

US-Fernsehen

Nach dem erfolgreichen Start möchte Amazon eine weitere Serie.

Die Amazon-Serie «The Boys» könnte bald ein Spin-Off bekommen. Wie das Fachblatt ‚Variety‘ vermeldet, treibt Amazon die Entwicklung einer weiteren Serie voran. Vor rund drei Wochen startete die zweite Runde von «The Boys», die wöchentlich ausgestrahlt wird. Am 9. Oktober 2020 soll das Finale bei Amazon gestreamt werden.Laut Amazon hatte die zweite Staffel den weltweit besten Start einer Originalserie hingelegt, die Serie steigerte das Interesse des Publikums um 89 Prozent. Bereits vor der zweiten Runde orderten die Verantwortlichen eine dritte Staffel. Die neue Serie soll an Amerikas einzigem College spielen, das ausschließlich junge erwachsene Superhelden aufnimmt. Das Format stellt neue Superhelden in den Mittelpunkt, die ihre Grenze erkunden.Craig Rosenberg schreibt den Pilotfilm und wird im Rahmen seines Vertrages mit Sony Pictures Television auch als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Dem Schöpfer von «The Boys», Eric Kripke, wird ebenfalls die Aufgabe des ausführenden Produzenten zuteil.