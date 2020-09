Sat.1: Live-Hochzeit eröffnet den November

TV-News

Das angekündigte Live-Event im Rahmen der Sendung «Hochzeit auf den ersten Blick» ist nun auch fest vom Sender terminiert.

Der Münchner Sender Sat.1 hat einen genauen Sendetermin für die Übertragung einer Live-Hochzeit der eigentlich bisher am Sonntagvorabend laufenden Sendunggenannt. Schon vor einigen Monaten äußerte Senderchef Kaspar Pflüger erstmals Pläne, eine Live-Hochzeit im Herbst abhalten zu wollen. Am 4. November, einem Mittwoch, zur besten Ausstrahlungszeit um 20.15 Uhr, soll es nun so weit sein.Zwei Singles, die sich vorher noch nie gesehen haben, werden sich dann live und vor vielen Fernsehzuschauern das Ja-Wort geben. Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer, Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn und Diplompsychologe Markus Ernst ermitteln bereits im Vorfeld die Beziehungspersönlichkeiten der Singles. Auf Basis zahlreicher Tests und Auswahlverfahren entscheidet das erfolgreiche Matching-Trio, wer sich im Standesamt gegenübersteht. Anschließend begleitet das Expertenteam die frisch Vermählten mehrere Wochen lang. Die Live-Hochzeit soll den Auftakt zur siebten Staffel der Sat.1-Sendung darstellen.Sieben weitere Folgen werden dann ab dem 11. November ebenfalls mittwochs um 20.15 Uhr gezeigt – das Format hat somit eine waschechte Beförderung erhalten. Kein Wunder: 2019 erzielte die Sendung am Sonntagvorabend bis zu 15,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und in den überwiegenden Fällen immer mehr als 14 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Bis zu 2,37 Millionen Menschen schauten zu. Redseven Entertainment produziert das Format für Sat.1