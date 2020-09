Deutscher Radiopreis 2020: Alle Preisträger

Radio

Unter anderem wurde Virologe Christian Drosten ausgezeichnet.

In Hamburg wurde am Donnerstagabend der Deutsche Radiopreis verliehen – anders als in den Jahren zuvor war es keine Gala vor rund 1000 Gästen, sondern nur vor etwa 100 Leuten auf den Rängen. Ausgezeichnet wurde unter anderem Virologe Christian Drosten für seinen vom NDR kommenden Podcast «Das Coronavirus-Update», das besonders im Frühjahr während der Hochphase der Pandemie zahlreiche Menschen durch die schwierigen Wochen begleitete. Die Jury gab ihm dafür den Sonderpreis des Beirats.• Beste Programmaktion: 105,5 Spreeradio kämpft für Berliner Vereine• Bestes Nachrichten- und Informationsformat: B5 Aktuell: „Viele bunte Nullen“• Beste Reportage: Kornelia Kirchner für MDR Aktuell (Thema: 9. November 1989)• Bester Podcast: „Hundertachtzig Grad – Geschichten gegen den Hass“ (Bastian Berbner, NDR Info)• Beste Comedy: „Frag Parshi“ von planet radio• Bestes Interview: Philipp May (Deutschlandfunk) für ein Gespräch mit Jörg Meuthen (AfD) zum Fall Kalbitz• Beste Sendung: „Chelsea Hotel“ von egoFM• Beste*r Newcomer*in: Anh Tran vom Deutschlandfunk• Beste Moderation: Sinah Donhauser von Radio Hochstift• Beste Innovation am Morgen: „Energy Hood Hop“ (Vince Schuster und Dennis Strobel kümmern sich dort mit dem "Energy Hood Hop" auf eine neue und zeitgemäße Art um Themen aus dem Alltag ihrer Hörerinnen und Hörer)