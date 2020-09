Von einem (christlichen) Filmpreis gekrönt: Animationsfilm «Die Pilgerreise» feiert Free-TV-Premiere

TV-News

Der Animationsfilm «Die Pilgerreise» auf Basis des gleichnamigen Buchs legt sein Free-TV-Debüt bei Bibel.TV hin.

2019 feierte der Animationsfilmseine Weltpremiere, schon jetzt legt er seine Free-TV-Premiere hin: Der etwas mehr als 100 Minuten lange Trickfilm von Regisseur Robert Fernandez wird am 19. September 2020 erstmals im frei empfangbaren deutschen Fernsehen zu sehen sein – und wer den Film oder seine Vorlage kennt, wird sich nicht wundern, auf welchem Sender: «Die Pilgerreise» läuft ab 20.15 Uhr auf Bibel.TV.Das Buch «Die Pilgerreise» "gehört zu den bedeutendsten Werken der christlichen Literatur", so Bibel.TV, und wurde in über 200 Sprachen veröffentlicht. Die Trickfilmadaption wurde kürzlich mit sogleich zwei Preisen gesegnet – nämlich "Bester Film" und "Beste Filmmusik". Diese Auszeichnungen regnete es für «Die Pilgerreise» auf dem "Christian Worldview Film Festival 2020". In der IMDb steht der Film derweil mit 5,7 von 10 Punkten dar, bei RottenTomatoes hält er sich mit 60% gerade so im frischen Bereich.Robert Fernandez inszenierte unter anderem bereits eine Bibel-Trickserie sowie zahlreiche Animationsfilme über US-amerikanische, historische Persönlichkeiten (primär im geistlichen Sektor) und einen über Martin Luther. «Die Pilgerreise» spielt im 17. Jahrhundert und erzählt die Geschichte von Christian, der in der 'Stadt der Verdammnis' lebt, dort aber zufällig ein Buch entdeckt, das ihm ein ganz neues Leben verspricht. Christian begeistert sich mehr und mehr dafür, dieses neue Leben finden zu wollen. Schlussendlich verlässt daraufhin seine Heimat, um die im Buch beschriebene 'Himmlische Stadt' zu finden. Schlaue Füchse haben es schon erkannt: Es ist eine christliche Allegorie. Daher auch die Ausstrahlung auf Bibel.TV.