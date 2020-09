«Star Blazers 2199»: Neuer Anime für ProSieben Maxx

TV-News

Der Sci-Fi-Klassiker findet erstmals einen Weg ins deutsche TV.

Ab dem 24. September braucht ProSieben Maxx in der Anime-Schiene einen Ersatz für. Mit nur einer Staffel mit insgesamt zwölf Folgen füllte der Anime nur kurze Zeit das Programm. Ende September hat der Spartensender auf dem Slot ab 18.30 Uhr nun den Sci-Fi-Klassikerausgegraben. Die japanische Anime-Serie aus dem Jahr 2012 umfasst insgesamt 26 Folgen in zwei Staffeln und ist eine Neuinterpretation des Klassikers «Star Blazers» von Yoshinobu Nishizaki und Leiji Matsumoto aus dem Jahr 1974. Mit «Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202» besitzt die Serie sogar noch einen Nachfolger aus dem Jahr 2017.Passend zum Titel spielt der Anime in einer fiktiven Zukunftsdistopie im Jahr 2199. Das außerirdische Volk der Gamilas bedroht die Menschheit. Die Erde ist inzwischen nahezu unbewohnbar. Die letzte Hoffnung für die technisch unterlegene Menschheit ist das Volk der Iscanderianer, welche ihre Hilfe anbieten und das Kriegsschiff “Yamato” zu Hilfe schicken. Ihre fortgeschrittenen Technologien könnten die Erde wieder bewohnbar machen und von den Gamilas befreien.Wer nicht auf die Ausstrahlung im linearen TV warten will, hat bereits über den Amazondienst Prime Video die Chance alle zwei Staffeln mit jeweils 13 Folgen zu streamen.