Gruppenphase der Europa League bleibt bei Nitro

Die Spiele laufen somit nicht auf dem größeren Sender RTL.

Kleine Überraschung: Die Mediengruppe RTL hält bis Sommer 2024 die Übertragungsrechte an der UEFA Europa League; ab Sommer 2021 sogar in exklusiver Form. In der kommenden Spielzeit teilt man sich die Rechte noch mit dem Bezahlangebot von DAZN. Jetzt wurde in Köln entschieden, dass alle sechs Europa-League-Gruppenphasenspiele beim Männersender Nitro laufen und eben nicht bei RTL, das im August noch vom Finalturnier des Wettbewerbs berichtete. Schon früher war Nitro die Anlaufstelle für die weniger populären Partien.Nitro-Senderchef Oliver Scbablitzki: „Die UEFA Europa League war für uns auch in der abgelaufenen Saison ein Garant für tolle Quoten und aufregende Fußballabende. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun auch die komplette Vorrunde bei uns zeigen werden und den Männersender Nitro damit als feste Adresse im europäischen Top-Fußball weiter etablieren können.“ Der erste Matchday ist für den 22. Oktober angesetzt, der 6. und letzte Spieltag der Gruppenphase findet am 10. Dezember statt. Mit Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim sind zwei deutsche Mannschaften für die kommende Europapokalsaison gesetzt, dazu kann sich noch der VFL Wolfsburg für den europäischen Wettbewerb qualifizieren.Die neun Spieltage im Frühjahr 2021 wurden noch nicht genau angeschaut, sie laufen entweder bei Nitro oder RTL . Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft läuft 2021 vorwiegend bei RTL auf. Der Kölner Sender hält die exklusiven TV-Rechte an den acht oder zehn Spielen (je nach Gruppe) der deutschen Nationalmannschaft 2021 im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2022 in Katar – Testspiele könnten noch hinzu kommen. Vom DFB-Team hat RTL in diesem Herbst noch zwei Matches im Programm. Am 7. Oktober trifft das DFB-Team dabei in Köln auf die Türkei, am 11. November in Leipzig auf die Mannschaft von Tschechien – RTL überträgt jeweils ab 20.15 Uhr drei Stunden live.