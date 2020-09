TLC bringt die US-«Supernanny» nach Deutschland

TV-News

Bei der Kindererziehung hilft im US-Format die britische Ausnahme-Nanny Jo Frost.

Bis 2011 war «Die Super Nanny» von RTL in deutschen Familien unterwegs, um Eltern bei der Erziehung ihrer Sprösslinge zu helfen. Später versuchte sich auch Sat.1 noch einmal an dem Format, kam damit aber nur auf eine Staffel. Der Spartensender TLC, der zu Discovery gehört, bringt nunnach Deutschland. Die Produktion startet am 15. Oktober und läuft dann immer donnerstags um 21.15 Uhr als deutsche TV-Premiere.In der Produktion reist die britische Ausnahme-Nanny Jo Frost durch die Vereinigten Staaten, um Eltern mit ihren schlecht erzogenen Kindern zu helfen. Dabei hat Jo alle Hände voll zu tun und erteilt den Familien wertvolle Tipps und Ratschläge für ein entspannteres und stressfreies Zusammenleben.„Ich reise quer durch Amerika, um Familien zu helfen, die meine Hilfe dringend benötigen. Ich bin seit drei Jahrzehnten im Bereich der Erziehung tätig. Die Ratschläge und Techniken, die ich den Familien an die Hand gebe, basieren auf meinem Erfahrungsschatz. Es wird harte Arbeit sein, aber sie ist es immer wert“, so Jo Frost über ihre Arbeit“, sagt Frost. Von der US-Sendung liegen inzwischen acht Staffeln vor, TLC setzt jetzt die neueste Runde. Diese stellte auch in den USA ein Comeback nach neun Jahren dar – die neuen Folgen laufen nun bei Lifetime. Die frische Staffel besteht aus 20 Folgen.