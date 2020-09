DFB-Pokal: Sport1 bleibt den Bayern treu

TV-News

Somit wird der Sender am 11. September kein Live-Fußball aus der ersten Pokalrunde zeigen.

Der Spartensender Sport1 muss sein Programm im September ändern. Eigentlich wollte der Kanal am 11. September abends von seinem Recht Gebrauch machen, ein Spiel der ersten DFB-Pokal-Runde zu zeigen – nämlich FC Bayern München gegen Düren. Doch wegen des Champions-League-Sieges der Bayern und um der Mannschaft ein bisschen mehr Urlaub zu gönnen, wurde genau dieses Match verlegt.Es findet nun am Donnerstag, 11. Oktober ab 20.45 Uhr statt. Sport1 geht mit den Bayern auf den neuen Termin und überträgt das Match im Free-TV. Parallel dazu ist das Spiel auch bei Sky Sport zu sehen.Am 11. September hat Sport1 übrigens das Recht, die vier stattfindenden Spiele (unter anderem mit Beteiligung von Schalke und Frankfurt) im Free-TV nach dem Abpfiff zusammenzufassen. Das Erste wird am langen Wochenende der ersten Pokal-Runde am Montag, 14. September zur Primetime übertragen und hat jüngst mitgeteilt, dass man die Partie Duisburg gegen Dortmund begleitet.