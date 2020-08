Das ZDF bestellt gleich drei «Nord Nord Mord»-Filme

TV-News

Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk sind weiterhin mit von der Partie.

Die Filme im Einzelnen "Sievers und der schwarze Engel" / Drehbuch: Jan Hinter und Stefan Cantz, Regie: Berno Kürten

"Sievers und der schönste Tag" / Drehbuch: Thomas Oliver Walendy, Regie: Maria von Heland

"Sievers und das mörderische Türkis" / Drehbuch: Thomas Oliver Walendy, Regie: Berno Kürten

Die derzeit erfolgreichste ZDF-Krimireihe(sie erreichte im First Run zuletzt mehrfach über acht Millionen Zuschauer am Montagabend) wird fortgesetzt – und zwar mit gleich drei Filmen. Seit vergangener Woche laufen die Kameras, entstehen sollen die Episoden "Sievers und der schwarze Engel", "Sievers und der schönste Tag" sowie "Sievers und das mörderische Türkis".Hauptdarsteller bleiben Julia Brendler, Oliver Wnuk und Peter Heinrich Brix. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge, Hamburg. Die Redaktion im ZDF hat Peter Jännert. Die Produktion der drei Filme, die in Hamburg, auf Sylt und dort in der Umgebung geplant ist, dauert bis November.In der Folge "Sievers und der schwarze Engel" wird ein Teilnehmer eines Engelseminars erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Ein erster Verdacht richtet sich gegen die Seminarteilnehmerin Hanne Wegener (Judith Engel), die seit der Tat verschwunden ist. Hauptkommissar Carl Sievers (Brix) scheint die Frau von früher zu kennen, ist aber nicht bereit, sich seinen Kollegen Hinnerk Feldmann (Wnuk) und Ina Behrendsen (Brendler) anzuvertrauen.