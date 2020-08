RuPauls Formate werden verlängert

US-Fernsehen

Der TV-Sender VH1 will neue Folgen der Drag-Serien.

VH1 hat die Emmy-nominierte Reality-Show «RuPaul’s Drag Race» für eine 13. Staffel verlängert, teilte der Sender am Donnerstag mit. Auch «RuPaul’s Drag Race All Stars» bekommt neue Folgen, nun soll es die sechste Season geben. «Untucked», die After-Show-Sendung, die ein Backstage-Gespräch zwischen Teilnehmern und Jury zeigt, wurde ebenfalls bestellt.„Drag-Queens standen in unserer Geschichte in vielen herausfordern Zeiten an vorderster Front“, sagte Gastgeberin und Produzentin RuPaul. „«Ru Paul’s Drag Race 13», «All Stars 6» und die neuen Staffeln «Untucked» werden unseren Königinnen mehr Gelegenheiten bieten, sich dem Anlass zu stellen und die Liebe zu verbreiten.“Die Verlängerung war keine Überraschung, da das «Drag Race»-Franchise noch nie erfolgreicher war. Seit der Premiere der zwölften Staffel gab es keine Woche ohne neue Drag-Inhalte bei VH1.