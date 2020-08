Unter anderem mit Dieter Nuhr: ntv setzt «Inside Art» fort

TV-News

Wolfram Kons führt diesen Herbst durch eine dreiteilige Staffel seines bestens etablierten Kunstmagazins.

Seit Jahren beschäftigt sich Moderator Wolfram Kons bei ntv mit der Welt der Kunst. Diesen Herbst steht auf dem Nachrichtensender eine dreiteilige, neue Staffel des Formatsauf dem Programmplan. Darin geht es dann unter anderem auch um einen Komiker, der zuletzt immer häufiger in Kritik geriet, bei ntv aber mit einer Tätigkeit im Fokus steht, mit der er sonst seltener in Verbindung gebracht wird. «Inside Art» stellt nämlich Dieter Nuhr als Fotografen vor.Nuhrs abstrakte Fotografien werden in Bezug zum Thema der fotorealistischen Malerei behandelt. Die «Inside Art»-Ausgabeist am 27. September um 18.30 Uhr zu sehen. Wolfram Kons trifft darin die Düsseldorfer Künstler Dieter Nuhr und Stephan Kaluza. Er erfährt, an welchen unglaublichen Orten Dieter Nuhr auf Motivsuche geht und wie Stephan Kaluza mit dem Pinsel das Meer rauschen lässt.In der zweiten Ausgabe von «Inside Art» in diesem Herbst trifft Wolfram Kons am Sonntag, den 25. Oktober um 18.30 Uhr den Expressionisten Stephan Szczesny in Südfrankreich. Am Sonntag, den 22. November besucht Wolfram Kons dann den Hyperrealisten Gottfried Helnwein in Irland.