Startschuss: VOX bringt erste Naturdoku in der Primetime unter

TV-News

Damit startet auch die Zusammenarbeit mit Robert Marc Lehmann.

Der Kölner Sender VOX will sich in der kommenden Fernsehsaison 20/21 vermehrt auch um Themen kümmern, die mit der Umwelt und dem Erhalt dieser zu tun haben. Dafür wird man mit Meeresbiologe, Abenteurer, Wildlife-Fotograf und Tierschützer Robert Marc Lehmann zusammenarbeiten. Mit ihm stoße eine besondere Persönlichkeit zur VOX-Familie. Zuschauer des Senders erleben ihn erstmals am 12. September zur besten Sendezeit. Die neue Programmfarbe läuft also am Samstagabend.Das erste Projekt heißt «Robert Marc Lehmann: Abenteuer extrem». Er nimmt die Zuschauer darin mit zu den beeindruckendsten Tieren der Welt. Denn leider sind genau diese Tiere auch häufig die am stärksten vom Aussterben bedrohten Arten. In dieser Dokumentation präsentiert Robert Marc Lehmann die spannendsten Expeditionen, die er in den letzten zehn Jahren unternommen hat, um Missstände zu dokumentieren, auf Gefahren hinzuweisen und Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren: Zum Haitauchen vor den Bahamas, zu Orca-Rettungen in Neuseeland, zu den illegalen Tiermärkten in Indonesien und Vietnam, zu einem Einsatz der Sea Shepherd vor der Afrikanischen Küste und zu vielen weiteren spannenden Orten. Die erste Dokumentation dauert zwei Stunden, ab 22.15 Uhr folgt direkt eine weitere.In «Robert Marc Lehmann: Dem Fuchshai auf der Spur» zieht es den VOX-Neuling auf die Philippinen. Hier liegt die Insel Malapascua und nur in dieser Region findet man eines der seltensten Tiere der Welt: Den Fuchshai. "Ich als Hai-Liebhaber möchte natürlich unbedingt diesen ganz besonderen Hai sehen, denn ich stehe auf besondere Haie", sagt Robert Marc Lehmann.