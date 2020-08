Ab Oktober: TV Now zeigt Serie «Sunny» fast täglich

TV-News

Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Ableger bekommt zum Start zudem Anschubhilfe durch RTL.

Im Oktober startet im Fernsehen die von UFA Serial Drama kommende Serie. Bei dem Format, in dem Valentina Pahde ihre Rolle Sunny fortführt, handelt es sich um einen Ableger von. 20 Folgen wurden produziert. TV Now wird die Serie vier Mal wöchentlich zeigen, montags bis donnerstags. Eine Ausnahme stellt die erste Sendewoche dar: Hier laufen am 1. Oktober, einem Donnerstag, gleich drei Folgen, Folge vier wird ausnahmsweise am Freitag veröffentlicht.Gepushed werden soll das Format auch von Muttersender RTL . Die ersten beiden der je halbstündigen Folgen laufen am Donnerstag, 1. Oktober auch beim linearen Sender – und zwar um 20.15 Uhr und somit direkt nach «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».Die «Sunny»-Geschichte hat ihren Anfang bereits in der RTL-Daily-Soap genommen, denn Sunny entdeckte jüngst ihre Leidenschaft für Fotografie. In der neuen Serie hat sie einen Platz in einer Fotografie-Masterclass bekommen. Sie zieht von Berlin nach München und damit irgendwie auch in ein neues Leben. Hier ist vieles anders, extremer, exzessiver – das trifft besonders auf ihre Masterclass-Mitschüler zu. Lennard lieben alle, er ist der Leader der Clique. Sein bester Freund Karl weicht ihm nicht von der Seite genauso wie Lennards Schwester Ruby. Sie ist eine Rebellin und sorgt immer für Trouble. Ihr liebstes Mobbing-Opfer ist Außenseiterin Kim. Ove ist das Abbild eines Rich-Kids, er liebt schnelle Autos, bunte Pillen und Champagner. Influencerin Frieda sieht man nie ohne ihr Handy. Teil der bunten Gruppe ist auch trans Mann Nik, der für alle ein offenes Ohr hat. Plötzlich erschüttert ein Todesfall die Masterclass und dunkle Geheimnisse werfen ihre Schatten voraus.