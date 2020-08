«Wilsberg» fährt beeindruckende Zahlen für ZDFneo ein

Quotennews

Respekt: ZDFneo deklassiert mit «Wilsberg» unter anderem RTL, Sat.1 und ProSieben.

Am Mittwochabend räumte ZDFneo einmal mehr mitab. Um 20.15 Uhr sprach der Krimi aus Münster 1,84 Millionen Fernsehende an, somit generierte der öffentlich-rechtliche Digitalsender äußerst erfreuliche 7,5 Prozent Marktanteil insgesamt. Somit überholte «Wilsberg» auf dem 20.15-Uhr-Slot sämtliche Privatsender. Ab 21.45 Uhr setzte eine weitere «Wilsberg»-Folge diesen Erfolgszug fort.1,49 Millionen Krimifans führten ZDFneo einmal mehr zu einer Sehbeteiligung in der Höhe von 7,5 Prozent, bevor die Wiederholung von0,42 Millionen Neugierige ansprach. Das führte zu 4,0 Prozent Marktanteil insgesamt.Nitro dagegen erreichte ab 20.15 Uhr mit0,17 Millionen Filmfans, das führte zu mickrigen 0,7 Prozent Marktanteil bei allen. Bei den Werberelevanten standen hingegen maue 1,5 Prozent auf dem Papier.folgte mit 0,14 Millionen sowie mit 0,8 respektive 1,4 Prozent Marktanteil.