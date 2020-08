Kabelfernsehen: Für wen sich die Nutzung lohnt

Vermischtes

12. August 2020, 10:49 Uhr

Gegenüber Satellit und DVB-T2 punktet ein Kabelanschluss mit Einfachheit.

Aufwändige Installationen sind nicht nötig. Stattdessen profitieren Nutzer von Komfort und zuverlässiger Übertragung. Auch preislich ist Kabelfernsehen inzwischen interessant.Das klassische Kabelfernsehen ist vergleichsweise preiswert erhältlich. Je nach Anbieter liegen die monatlichen Kosten unter 15 Euro. Für rund 30 Euro können sich preisbewusste Verbraucher Tarife inklusiv Internet und Telefonflat zunutze machen. Auch diejenigen, die ihre Senderim Haushalt genießen möchten, sind mit einem Kabelanschluss gut beraten. Kunden benötigen neben einem aktiven Kabelanschluss lediglich ein Breitbandkabel und einen Fernseher. An Letzteren muss das Kabel lediglich angeschlossen werden und schon kann es losgehen. Weitere Gründe für Kabelfernsehen:• Für die Montage einer Satellitenschlüssel benötigen Mieter die Erlaubnis des Vermieters. Ein Kabelanschluss ist eine unkomplizierte Alternative, wenn der Vermieter die Anbringung nicht duldet.• Dank der digitalen Kabelanschlüsse können sich Verbraucher Komplettpakete inklusiv Internet und Telefonie sichern. Dasund mindert die Anzahl an Verträgen.• Anders als bei DSL über Telefonleitungen übertragen Breitbandkabel Internet, Telefon und Fernsehen auf unterschiedlichen Frequenzen. Diegewährleistet, dass trotz gleichzeitiger Beanspruchung die identische Geschwindigkeit bereitsteht.Hochauflösende Bilder (High Definition, HD) gibt es für Kabel-TV-Kunden bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Das Privatfernsehen beschränkt sich auf die Standard-Auflösung SD (Standard Definition). Wer auch hier HD wünscht, kann flexibel entsprechende Pakete buchen.Attraktive Angebote sind oft nur auf den ersten Blick überzeugend. Beim Lesen des Kleingedruckten wird hingegen schnell klar, dass es sich um teure Verträge handelt. Bereitstellungspreise, Versandkosten und sonstige Extras treiben die tatsächlich Gesamtkosten schnell ungeahnt in die Höhe. Die Redaktion der objektiven Verbraucherseite kabelfernsehen-kabelanschluss.de hat die Effektivpreise der Anbieter berechnet und inklusiv Tarifdetails gelistet. Die Übersicht spart Interessenten zeitaufwändiges Kalkulieren und beschleunigt die Auswahl. Die aufgeführten Kombi-Angebote umfassen einen Internetanschluss, Telefonie und zahlreiche Sender in HD-Qualität.: Produktarrangements bei Vergleichsportalen sind lediglich eine Vorauswahl. Kabelfernsehen ist nicht überall möglich, sodass erst die individuelle Prüfung der lokalen Verfügbarkeit Klarheit bringt. Ob und bei welchem Provider ein Vertrag für das Kabelfernsehen abgeschlossen werden kann, hängt vom Ausbaugebiet und somit vom Wohnort ab. Den Löwenanteil des Markts nennt inzwischensein Eigen. Inzwischen zählen sowohl Kabel Deutschland als auch Unitymedia zu Vodafone. Auch die damalige Kabel BW ist jetzt Teil des Konzerns.• Pÿur• M-Net• NetAachen• NetCologneSoll die Programmvielfalt gesteigert werden, lassen sich Pay-TV Angebote in Anspruch nehmen. Diese kosten allerdings extra und setzen die Verwendung einer Smartcard voraus. Dabei handelt es sich um eine Chipkarte in der Größe einer Kreditkarte. Sie lassen sich unter anderem mit einemdirekt in den Fernseher stecken, um verschlüsselte Sender zu empfangen. Darunter HD-Sender und Sky Viele Mietwohnungen sind mit Kabelanschluss ausgerüstet. Die Kosten hierfür rechnen einige Vermieter direkt über die Nebenkosten ab. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass Mieter nicht selbst für den Anschluss und den damit einhergehenden Vertrag verantwortlich sind. Auch das Sparpotenzial ist nicht zu unterschätzen. Nachteil: Derzeit zahlen viele Mieter für einen Kabelanschluss, obwohl sie ihn gar nicht benötigen.Mieter, die den vom Vermieter bereitgestellten Kabelanschluss nicht benötigen, haben künftig womöglich eine Kündigungsmöglichkeit. Bislang endet die Verpflichtung zur Zahlung erst bei Kündigung des Mietvertrags. Ob die unabhängige Kündigungsmöglichkeit des Kabel-Anschlusses vom Vermieter verlangt werden kann, lässt die Wettbewerbszentrale derzeit vom Bundesgerichtshof klären. In einer Pressemitteilung der Zentrale zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb vom 20. Juli 2020 heißt es unter wettbewerbszentrale.de zum Grundsatzverfahren: „Die Wettbewerbszentrale sieht hierin einen Verstoß gegen § 43 b Telekommunikationsgesetz (TKG).“ Wie der Bundesgerichtshof entscheidet, bleibt abzuwarten.