Will Smith produziert «Fresh Prince of Bel-Air»-Reboot

Der bekannte Filmstar beteiligt sich an der Produktion der «Prinz von Bel-Air»-Neuauflage.

«Prinz von Bel-Air»-Star Will Smith ist an der Neuauflage von «Fresh Prince of Bel-Air» beteiligt. Das Reboot wird auf Morgan Coopers viralem Video basieren, dass die NBC-Comedy-Serie mit dem Titel «Bel-Air» neu belebt hat. Aus der Comedy-Serie soll ein Drama werden. Der Trailer, der im vergangenen Jahr online gestellt wurde, erreichte auf YouTube bereits über fünf Millionen Aufrufe.Das Projekt wird mehreren Plattformen angeboten, darunter auch HBO Max . Das junge Streamingangebot von WarnerMedia hat derzeit die Streaming-Rechte des Formats. Cooper ist als Co-Autor und Regisseur des neuen Projektes tätig und wird zudem als Co-Executive Producer fungieren. Chris Collins arbeitet als Showrunner und ausführender Produzent. Er wird auch am Drehbuch mitwirken. Will Smith wird mit dem Westbrook Studios zusammen mit Quincy Jones, Benny Medina und den Schöpfern der Originalserie, Andy und Susan Borowitz, als Produzent tätig.Die Westbrooks Studios und Universal Television (produzierte auch das Original) werden die neue Serie herstellen. «Der Prinz von Bel-Air» lief zwischen 1990 und 1996 bei NBC und kam auf 150 Episoden. Zu den Hauptdarstellern zählten James Avery, Janet Hubert, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons, Tatyana M. Ali, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid und Ross Bagley.