Wird auch das Dschungelcamp 2021 zur «Burg»?

In England ist die Entscheidung gefallen: Die neue Staffel kann im November nicht in Australien umgesetzt werden. Das könnte heißen, dass auch RTL mit seinen Promis im Januar in Europa bleibt.

Auf diese Entscheidung haben die TV-Macher in Köln in den vergangenen Wochen gewartet: Wie wird der britische Privatsender ITV bei seiner Premium-Showvorgehen? Die Show findet normalerweise Mitte November in Australien statt. Den Dezember über bleiben die Kulissen stehen, im Januar ziehen dann die deutschen Promis für die RTL-Showein. In den vergangenen Wochen haben sowohl ITV als auch RTL bereits bestätigt, dass neue Staffel der Trash-Feste eingeplant sind.ITV gab am Freitag nun bekannt, dass eine Produktion in Australien bei der nächsten Staffel nicht möglich sein wird. Stattdessen bestätigte man Berichte, dass man die kommende Staffel im Vereinigten Königreich umsetzen wird. Wie in der regulären Serie werden die Zuschauer sehen, wie die Prominenten zermürbende Prüfungen und lustige Herausforderungen annehmen, um Essen und Leckereien zu gewinnen. Wohnen werden die Kandidaten offenbar in einer Art Burg oder Schloss – entsprechend wird der Sieger auch nicht König oder Königin des Dschungels, sondern ‚King or queen of the castle‘."Wir haben letzte Woche angekündigt, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um die Serie zu machen, und ich bin begeistert, dass wir die Show zu den Zuschauern bringen können, wenn auch nicht im Dschungel. Wir haben ein großartiges Team, sowohl auf als auch außerhalb der Leinwand, und ich weiß, dass sie eine äußerst unterhaltsame Serie produzieren werden“, erklärte Kevin Lygo, ITVs Fernsehchef. ITV Studios-Unterhaltungschef Richard Cowles, betonte unterdessen: „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu versuchen, die Serie in Australien stattfinden zu lassen. Aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie und obwohl wir viele verschiedene Eventualitäten in Betracht zogen, wurde uns klar, dass es für uns einfach nicht möglich war, dorthin zu reisen und die Serie dort zu machen. Wir sind jedoch alle sehr aufgeregt über eine britische Version von «I'm A Celebrity». Auch wenn es sicherlich anders sein wird, die Show im Vereinigten Königreich zu produzieren, wird der gleiche Ton und das gleiche Gefühl erhalten bleiben.“Theoretisch könnte es zwar sein, dass sich die Pandemie-Situation bis Januar, wenn RTL anreisen würde, in Australien beruhigt hat. Aber das Nutzen des von den Engländern schon aufgebauten Sets, macht die Herstellung günstiger. Gegenübererklärte RTLs Chef Jörg Graf vor einigen Wochen: „Nur in dieser intensiven Synergie hat das Projekt bislang geklappt. Damit hängen wir schon an der Entscheidung von ITV in Großbritannien, im Herbst «I’m a celebrity - Get me out of here» zu produzieren.“RTL erklärte am Freitag gegenüber unserer Redaktion: "Wir werden alles dafür geben, im Januar mit «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» wieder On-Air zu sein, in welcher Form auch immer. Wir stellen uns der Corona-bedingten Challenge und prüfen derzeit sehr gewissenhaft, ob wir wieder in das bewährte australische Dschungelcamp gehen können. Gleichzeitig denken wir auch über passende Alternativen für die 15. Staffel nach." Möglich also, dass sich auch RTL für die etwas andere Version der Show im Januar 2021 entscheidet; dann übrigens würden sich vielleicht einige Zuschauer mal an eine ProSieben-Antwort auf den Dschungel erinnern. Auch bei RTL ginge es dann ja auf eine Burg