Quoten zu schlecht: The CW schmeißt britisches «Taskmaster» aus dem Line-Up

US-Fernsehen

Die Produktion sollte das große Sommerloch schließen. Doch zuletzt schauten nur rund 0,2 Millionen Zuschauer zu.

Eigentlich sagt man: Zuschauerzahlen sind für den US-Sender The CW nicht mehr so wichtig. Der Sender hat Abmachungen mit Streamingdiensten, etwa Netflix , geschlossen, die gutes Geld in die Kassen spülen. Auch deshalb wurde beispielsweise «Dynasty» erneut verlängert. Dennoch hat der Kanal am Mittwochabend nun die rasche Absetzung eines Formats angekündigt. Die Gründe sind nachvollziehbar. Um die corona-bedingte Programmlücke zu schließen, sicherte man sich die Rechte am britischen Gameshow-Format- die dieswöchige Ausstrahlung der Produktion erreichte beim US-Sender aber gerade einmal 0,22 Millionen Zuschauer – viel zu wenig.Nach-Infos wird beim Sender nun überlegt, ob es Sinn macht, die weiteren Folgen bei einem CW-Streamingdienst in den USA auszustrahlen. Ins lineare Fernsehen hat es jedenfalls nur eine einzige Folge geschafft.Als Ersatz sollen nun die finalen Folgen der Serie «Supernatural» herhalten. Der Sender will sonntags nun noch einmal Ausgaben aus Staffel 15 senden .