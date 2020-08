«Bones» läuft nun auch bei SuperRTL

TV-News

Beim Sender VOX bleibt die US-Serie, die einst ihr Deutschland-Debut am RTL-Dienstag gab, freitags beheimatet. Was bedeutet das für «On the Case»?

Die amerikanische Krimiseriebekommt eine weitere Heimat in Deutschland. Die Premieren der jeweiligen Folgen fanden einst am Dienstagabend bei RTL statt, inzwischen wird die komplette Serie bei VOX wiederholt; immer freitags laufen mehrere Ausgaben am Stück. VOX fährt damit Werte auf Höhe der Sendernorm ein; was für den zuvor oft schwachen Freitagabend sehr respektabel ist.Ab Ende August wird die Serie, beginnend mit Folge eins, auch bei SuperRTL gezeigt. Der Kanal beginnt damit am 24. August, einem Montag und wird ab 20.15 Uhr immer vier Folgen non-stop ausstrahlen. Abgelöst wird damit das eigentlich sehr erfolgreiche True-Crime-Format «On the Case», das meist um eine halbe Million Fans vor den Bildschirmen versammelt. Das Format verschwindet nicht ganz, es wandert ab dem 25. August auf den Dienstag. «Snapped», bisher dienstags zu sehen, pausiert dann.Dem Sender VOX bleibt «Bones» übrigens erhalten. Die Knochenjägerin ist Ende August dann schon in der achten Staffel zu sehen. Insgesamt wurden zwölf Staffeln in Amerika hergestellt.