Comeback mit Special: Die «heute-show»

TV-News

Die Satiresendung präsentiert sich ab September mit frischen Folgen.

Das ZDF beendet im September seine Sommerpause der Satire-Sendung. Am 4. September, natürlich ein Freitag, gibt es um 22.30 Uhr aber einmalig ein Special des Formats zu sehen. Darin soll es um die Bildungsmisere in Deutschland während der Coronapandemie gehen. Im Fokus der Sendung stehen die beiden Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst.Sie werden von Oliver Welke quer durch Deutschland geschickt. Dort sprechen sie mit Kommunal- und Bundespolitikern, die am Flickenteppich des Bildungsföderalismus verzweifeln oder ihn selbst gewebt haben. Außerdem treffen sie engagierte Lehrer und Rektoren, die das Beste aus Homeschooling gemacht haben.Das ZDF verspricht eine „unterhaltsame Reportage“ aus den Untiefen der Klassenräume Deutschlands. Die Sendung wird danach mehrfach linear wiederholt, bei ZDFneo wie auch bei ZDFinfo