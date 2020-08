After Trailerschau

Trailerschau

Sinnlichkeit, Strom, Hurrikans und ... Zombies!

Als der Zombie-Ausbruch aus «Train to Busan» die ganze Nation erfasste, entkam Jung-seok (GANG Dong-won) Südkorea halbtot. Während er in Hongkong ein verzweifeltes Leben führt, erhält er ein verlockendes Angebot, auf die unter Quarantäne gestellte Halbinsel zurückzukehren. Seine Mission ist es, innerhalb einer bestimmten Frist einen verlassenen Lastwagen mitten in Seoul zu finden und lautlos von der Halbinsel zu fliehen. Aber seine Operation droht zu scheitern, als eine mysteriöse Miliz namens Unit 631 Jung-seoks kleines Team überfällt. Und dann wären da auch noch die bösartigen Horden von Zombies ....Während eines gewaltigen Hurrikans versucht der desillusionierte Polizist Cardillo (Emile Hirsch), die wenigen verbliebenen Bewohner eines heruntergekommenen Apartmentkomplexes zu evakuieren. Dadurch kommt er ungewollt einer brutalen Gangsterbande in die Quere, die verborgene Kunstschätze im Wert von 55 Millionen Dollar in einer der Wohnungen aufspüren und alle Zeugen ausschalten will. Glücklicherweise erhält Cardillo unerwartete Rückendeckung von Ex-Cop Ray (Mel Gibson), der seit Jahren hier wohnt und jede Ecke des Gebäudes kennt. Cardillo und Ray müssen sich in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel einiges einfallen lassen, um die Oberhand gegen die Bande zu gewinnen …Während er in Rom über die Papstwahl berichtet, verliebt sich der vollkommen atheistische Journalist Gregory ausgerechnet in Maria, die kurz davor ist, Ordensschwester zu werden und damit eigentlich Gott versprochen ist. Gregory sieht sich mit einer Häufung von mysteriösen Hindernissen konfrontiert, als er versucht, Maria näherzukommen. Er muss feststellen, dass er es wohl mit einem übersinnlichen Konkurrenten zu tun hat. Gregory ist jedoch fest entschlossen, den Kampf gegen den großen Gegner aufzunehmen.Der junge Ingenieur Nikola Tesla (Ethan Hawke) ist ein vielversprechender Angestellter in Thomas Edisons (Kyle MacLachlan) Electric Light Company. Doch schon bald zeichnet sich ein Bruch zwischen den beiden sehr gegensätzlichen Männern ab, der sie zu lebenslangen Rivalen machen wird. Der brillante, aber sozial unbeholfene Immigrant Tesla wendet sich an den Industriemagnaten George Westinghouse (Jim Gaffigan), der fortan Teslas Arbeit an seinem bahnbrechenden Stromsystem finanziert. Gleichzeitig arbeitet der genialische Erfinder bereits ungeduldig an einem neuen ambitionierten, vom Bankier J.P. Morgan (Donnie Keshawarz) finanzierten, Projekt. Dabei begegnet Tesla Morgans Tochter Anne (Eve Hewson) und steht vor der Entscheidung, sich weiter seiner Arbeit oder der Liebe hinzugeben.Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt Tessa (Josephine Langford) sich verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich ändern? Wird er sich ändern – aus Liebe?