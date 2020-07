Claudia Obert sorgt für noch mehr «Promi Big Brother»-Begleitberichterstattung

TV-News

Einst war sie Teil der Show, nun kommentiert sie «Promi Big Brother»: Claudia Obert bekommt ein Online-«Promi Big Brother»-Magazin.

Sat.1 melkt die Kuh namensnicht bloß, sondern nimmt sie völlig aus: Im Rahmen der bald startenden neuen Staffel der Promi-Containershow wird es nicht nur eine ausführliche Berichterstattung im «Sat.1-Frühstücksfernsehen» zu sehen geben , sondern auch ein begleitendes Onlinemagazin. Präsentiert wird es von Claudia Obert, die Sat.1 als "Kult-Bewohnerin" bezeichnet und vor allem dafür bekannt ist, in Formaten teilzunehmen, in denen den Teilnehmenden zugeschrieben wird, bekannt zu sein. Zudem wirbt sie im Teleshopping für Produkte ihres eigenen Modelabels.Ihr «Promi Big Brother»-Magazin wird immer sonntags und mittwochs (ab dem 9. August 2020) exklusiv auf PromiBigBrother.de und auf joyn zu sehen sein. Claudia Obert kommentiert ihren neuen Job: "Mit mir bekommt ihr das Gefühl, hautnah dabei zu sein und viel lustiges Entertainment. Mit wem kuscheln wir? Wer soll schnellstens zur Hölle fahren? Mit wem geht die Party ab? Wer soll den Keller putzen? Freut euch auf den Boss, der die Spreu vom Weizen trennt – Claudia!"Auch die Sat.1-App steht bald ganz im Zeichen von #PromiBB: In der neuen Fanwelt können sich Interessierte ab dem 3. August über «Promi BB» austauschen. Sie haben erstmals die Möglichkeit, ihre Kommentare zu jedem Bewohner azubgeben und untereinander in den direkten Austausch zu treten sowie durch verschiedene Votings mitzubestimmen, was passiert.