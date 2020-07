«Criminal Minds» feiert starke Rückkehr

Quotennews

Sat.1 hatte am Donnerstagabend Erfolg mit seinen Crime-Serien, VOX überzeugte die Werberelevanten mit zwei ungleichen Filmen.

Die Ziellinie ist am Horizont bereits zu vernehmen: Sat.1 startete am Donnerstagabend in die finale Strecke von. 1,59 Millionen Serienfans schauten ab 20.15 Uhr rein, das brachte Sat.1 sehr gute 6,7 Prozent ein. Bei den Umworbenen genügten 0,74 Millionen Interessenten sogar für sehr starke 12,8 Prozent Marktanteil. Ab 21.15 Uhr lief es auch fürerfreulich.1,54 Millionen Fernsehende bedeuteten eine Sehbeteiligung in der Höhe von 6,5 Prozent, 0,63 Millionen Werberelevante entsprachen derweil einer Zielgruppenquote von tollen 10,4 Prozent. Ab 22.15 Uhr schlossmit akzeptablen 5,3 und guten 8,4 Prozent an.VOX wiederum setzte auf ein ungewöhnliches Filmdoppel: Zuerst brachte esauf 0,84 Millionen Pixar-Fans und somit auf maue 3,5 Prozent Marktanteil insgesamt. Danach kam der Actionfilmauf 0,75 Millionen Interessenten und passable 4,7 Prozent. Bei den Umworbenen wurden sehr gute 9,0 und 8,7 Prozent generiert.