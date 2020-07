ZDF dreht neue «Ella Schön»-Filme mit Annette Frier

TV-News

Noch mehr Herzkino: Die erste Klappe für zwei neue Filme mit Annette Frier ist bereits gefallen.

2018 startete das ZDF eine neue «Herzkino»-Filmreihe mit «Danni Lowinski»-Star Annette Frier:. Die Filmreihe über eine Asperger-Autistin wird im Auftrag des ZDF von der Dreamtool Entertainment GmbH und Produzent Stefan Raiser verwirklicht. Nun entstehen zwei neue Ausgaben. Die erste Klappe ist schon gefallen, Corinna Marx ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 24. September 2020. Ein Sendetermin für die neuen «Ella Schön»-Filme steht noch nicht fest.Ein Streit mit Christina (Julia Richter), Liebeskummer und ein längst überwunden geglaubter Tick stellen in diesen Filmen das Leben der Asperger-Autistin auf den Kopf. Gedreht wird in Berlin und auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.Neben Annette Frier und Julia Richter stehen in weiteren Rollen Rainer Reiners, Josef Heynert, Tanja Schleiff, Marc Ben Puch, Oscar Brose und Zora Müller vor der Kamera. Regie führt Holger Haase nach den Drehbüchern von Simon X. Rost und Elke Rössler.