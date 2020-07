Primetime-Check

Wie erfolgreich war der «Tatort»? Punktete ProSieben mit «Kong Skull Island»?

Das Erste wiederholte am Sonntag denmit dem Titel „Der treue Roy“ und verbuchte 6,06 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 20,3 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 17,7 Prozent Marktanteil ein. Mit der ersten Folge vonstürzte die Reichweite auf 1,53 Millionen Zuseher ab, die Marktanteile krachten auf 6,6 Prozent bei allen sowie 4,8 Prozent bei den jungen Menschen herunter.Das ZDF unterhielt mit4,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,1 Prozent. Mit dem halbstündigenwuchs die Reichweite auf 5,06 Millionen, der Marktanteil zog auf 18,5 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum ging es von 6,3 auf 9,9 Prozent. Ab 22.15 Uhr verbuchtenur noch vier Prozent, die Gesamtreichweite schrumpfte auf 2,18 Millionen.Bei ProSieben erreichte1,98 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man sehr gute 11,8 Prozent Marktanteil ein, danach punktete man mitnicht mehr. Der Spielfilm fuhr 8,1 Prozent Marktanteil ein. Bei Sat.1 hieß es, das wollten sich 9,9 Prozent nicht entgehen lassen. 1,59 Millionen Zuschauer wurden ermittelt. Unterdessen holtebei Kabel Eins 0,77 sowie 0,84 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr man 4,7 und 7,1 Prozent Marktanteil ein.undbrachten RTL nur 10,3 respektive 11,4 Prozent Marktanteil. Die Filme erreichten 1,80 Millionen Zuschauer sowie 1,33 Millionen Zuschauer. Bei RTLZWEI holtenur 0,61 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe musste man sich mit 2,7 Prozent zufrieden geben.sorgte bei VOX für 0,71 Millionen Zuschauer sowie schlechte 3,6 Prozent Marktanteil.