FOX entwickelt «Empire»-Spin-Off

US-Fernsehen

Außerdem unterschreibt Taraji P. Henson einen Exklusivvertrag.

Die zwei Füchse machen auch weiterhin große Geschäfte miteinander. Taraji P. Henson hat im Zuge des angekündigten «Empire»-Spin-Offs bei FOX (an dem Disney nicht beteiligt ist), einen Vertrag mit der Disney-Firma 20th Century Fox Television angeschlossen. Vorerst soll das Vertragsverhältnis zwei Jahre dauern. Im Mittelpunkt des Vertrages steht die Figur Loretha „Cookie“ Lyon für den «Empire»-Ableger.Die Einzelheiten der geplanten Serien sind spärlich und allesamt Floskeln wie „die Serie folgt, was für Cookie als nächstes kommt“ und dass Henson natürlich die Hauptrolle spielen wird und auch das Format produzieren werde, sofern FOX den Pilotfilm bestellt. Der «Empire»-Co-Schöpfer Danny Strong schreibt die Serie mit Stacy A. Littlejohn und Yolonda Lawrence, Sanaa Hamri ist als Regisseur an Bord.„Ich glaube, dass die Normalisierung von Geschichten über stigmatisierende Themen diese für das Publikum schmackhafter machen wird. Kunst kann die Wahrnehmung verändern, und ich plane, Projekte zu entwickeln, die das Gespräch fördern können. Ich möchte auch dazu beitragen, neue junge Talente und ihre Geschichten zu kultivieren und zu etablieren, denn sie sind unsere Zukunft