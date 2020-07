Nächste Woche: Steigt Jan bei «Köln 50667» aus?

Soap-Check

Außerdem in unserer Soap-Vorschau: Hoffnung für «GZSZ»-Paul und ein Geheimnis bei «Sturm der Liebe».

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

TVNOW / Willi Weber In guter Gesellschaft: Die Geschichten um Christoph, Vanessa und Richard gehen weiter. Alle «AWZ»-Folgen stehen übrigens auch zeitlich flexibel bei TV Now zur Verfügung.

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Robert, Werner und Christoph bekommen mit, dass Ariane durch den Besuch ihres Ex-Mannes sehr angespannt ist. Christoph wittert dahinter seine Chance: Vielleicht ist Karl Arianes Achillesferse. So beginnt er, die beiden zu beschatten, um an mehr Informationen zu kommen. Nero hat eine Kolik und verweigert Futter und Wasser, trotz der liebevollen Fürsorge von Amelie und Tim. Der Tierarzt sieht keine Hoffnung mehr auf Besserung und rät Tim, Nero einschläfern zu lassen. Michelle erhält einen unangenehmen Anruf ihres Ex-Freundes, der seinen Schmuck wiederhaben will. Doch den hat Michelle aus Liebeskummer im See versenkt. Und jetzt droht er sogar mit einer Anzeige und seinem Anwalt. Doch Paul findet einen Weg, das Problem zu lösen.Als Anton Pia versetzt, ergreift Freddy seine Chance. Der Plan geht auf, Pia verabredet sich mit ihm. Doch was Freddy für ein Date hält, ist für Pia nichts weiter als ein Treffen unter Freunden. Weil Judith von David eine Abfuhr bekommen hat, behauptet sie aus verletzter Eitelkeit gegenüber Alex, dass David sie belästigt habe. Natürlich lehnt Alex daraufhin David als neuen Barkeeper ab.Rufus lässt die Angst um Lotta nicht los. Dann bringt Luke ihn auf die Idee, eine eigene Suchaktion zu starten. Doch was hat Luke mit Lottas Verschwinden zu tun? Easy sieht seiner familiären Zukunft mit Ringo voller Vorfreude entgegen. Benedikt verschweigt Ute, von ihrem Kuss mit Till zu wissen. Stattdessen verfolgt er einen Racheplan, mit dem er nicht nur Utes Liebe auf die Probe stellen will.Finn kämpft vergeblich gegen seinen Vater. Dann taucht zu allem Überfluss auch noch ein Schatten seiner Vergangenheit auf. Obwohl Richard von Justus' bisheriger Arbeit beeindruckt ist, ist er misstrauisch, ob das alles nur dazu dient, Georg in die Hände zu spielen. Marian ist glücklich, dass Kim ein Date mit ihm der Eis-Disco vorzieht.Emily und Paul können ihr Glück kaum fassen, als Philip ihnen mitteilt, dass Dr. Fowler doch noch Gelder auftreiben konnte, mit denen Pauls OP finanziert werden kann. Wird jetzt alles wieder gut werden? Nina und Leon geraten in einen Streit über die gemeinsame Wohnungseinrichtung, bis sie die Sorge um die weiter um ihren Ehemann trauernde Maren ausbremst, die sich noch nicht aus Hamburg gemeldet hat. Ob ihr etwas passiert ist?Bo versucht wirklich ihr Bestes, um Toni aus dem Weg zu gehen. Aber die Götter meinen es anscheinend nicht gut mit ihr. Toni sucht immer wieder bewusst ihre Nähe. Bo bringt das allmählich total aus der Fassung. Als sie dann auch noch in die Situation gerät, allein mit Toni Sport zu machen, geraten Bos gute Vorsätze und die Beziehung zu Leonie immer weiter in den Hintergrund. Bo kann schließlich nicht mehr anders und wird bei Toni schwach. Jule bekommt eine Jobabsage und ist deswegen vollkommen fertig. Außerdem gerät sie in einen Streit mit Sophia. Auch die hat miese Laune, weil es bei ihr mit dem schwanger werden einfach nicht klappen will. Jill unterbricht den Streit und macht einen Vorschlag: Wie wäre es, zur Ablenkung an einem Striptease-Kurs im Hotcat teilzunehmen? Während Sophia ihre schlechte Laune ziemlich schnell ablegen kann, verletzt sich Jule, so dass sich ihre Stimmung weiter verdüstert. Die kommende Donnerstagsfolge übrigens trägt den Titel Jans Ausstieg, weshalb einige Medien spekulieren, die langjährige Figur könnte die RTLZWEI-Vorabendserie verlassen. Ob das wirklich passiert, ist aber unklar.Joe macht Ole eine heftige Ansage, weil der nicht beim Aufräumen im Bordell geholfen, sondern ihnen stattdessen das Loft als Notunterkunft klargemacht hat. Doch Joe lehnt das Angebot ab und geht Ole in ziemlich verletzender Weise an. Dieser reagiert beleidigt und fällt einen Entschluss: Er will zurück nach Malle. Außerdem: Basti versichert Joe beruhigend, dass er kein Problem mit seinem neuen Chef Theo hat. Kämpferisch nimmt er sich vor, sich von seinem Widersacher nicht kleinkriegen zu lassen - obwohl Theo ihn mit seiner großkotzigen Art schon ziemlich piesackt.