Tom Bergeron hört bei «Dancing with the Stars» auf

US-Fernsehen

Seine Co-Moderatorin verlässt nach 18 Staffeln ebenfalls die ABC-Show.

Mit der Tanzshow «Dancing with the Stars» fährt der amerikanische Sender ABC immer noch gute Einschaltquoten ein. Allerdings hört Moderator Tom Bergeron nach 18 Jahren und insgesamt 28 Staffeln auf. Er moderierte über 450 Ausgaben und sorgte wöchentlich für Top-Quoten. Seine Co-Moderatorin Erin Andrews wird die Show nach 18 Staffeln ebenfalls verlassen.Bergeron teilte via Twitter mit: „Ich habe gerade erfahren, dass ABC ohne mich weitermachen wird. Es war ein unglaublicher 15-jähriger Lauf und das überraschendste Geschenk meiner Karriere. Ich bin dankbar dafür und für die lebenslangen Freundschaften, die darauf entstanden sind.“„Tom Bergeron wird für immer Teil der «Dancing with the Stars»-Familie sein. Während wir eine neue kreative Richtung einschlagen, verlässt er die Show mit unserem aufrichtigen Dank und unsere Dankbarkeit für seinen markanten Witz und Charme, die zum Erfolg dieser Show beigetragen haben“, teilten der Sender ABC und die BBC Studios mit.