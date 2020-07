Vermisst: Sorge um «Glee»-Star Naya Rivera

Vermischtes

Die Schauspielerin machte einen Bootsausflug – jetzt steht zu befürchten, dass sie ertrunken ist.

US-Behörden suchen derzeit nach Schauspielerin Naya Rivera. Womöglich ist diese Opfer eines Unglücks geworden. Die Darstellerin, die durch die FOX-Seriebekannt wurde, machte am Mittwoch einen Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn. Der Sohn wurde später dann aber alleine im Boot aufgefunden. Der Vierjährige soll ausgesagt haben, seine Mutter sei auf offenem Meer schwimmen gegangen, dabei aber verschwunden.Erst etwa drei Stunden später hatten andere Ausflügler das Boot mit dem Kind an Bord entdeckt. Via Twitter teilte die Polizei bereits mit, man suche vor Ort nach einer ertrunkenen Person.In «Glee» spielte die 33-Jährige eine Cheerleaderin namens Santana – zuvor wirkte sie auch in den US-Serien «Der Prinz von Bel-Air» und «Baywatch» ► mit.