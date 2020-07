ProSiebenMaxx: «Werkstatt-Helden» mit Quotensorgen

Quotennews

Die morgendliche Ausstrahlung sorgte für sehr niedrige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der in München ansässige TV-Sender ProSiebenMaxx hatte am Dienstagmorgen Probleme, seine Zuschauer zu finden. Ab 7.45 Uhr liefen insgesamt vier Ausgaben der Sendung. Sie erreichten zwischen 0,01 und 0,03 Millionen Zuschauern ab drei Jahren – und entsprechend auch niedrige Quoten bei den Leuten im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Hier wurden zunächst 0,0 Prozent ermittelt, bei den Folgen zwei bis vier an diesem Morgen dann jeweils 0,3 Prozent.Schwächer als sonst schlug sich auch das nachfolgende, das teilweise schon überdurchschnittliche Werte eingefahren hat. Die am Dienstag um 11.25 angelaufene Episode dümpelte bei 0,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe umher. Die insgesamt aus acht Episoden der Reihe bestehende Sendeschiene steigerte sich immerhin ab 12.40 Uhr noch auf zwei Prozent bei den Menschen zwischen 14 und 49 Jahren.Besser erging es da schon Nitro am Vormittag. Der zur RTL-Gruppe gehörende Männersender setzte wie üblich ab 10.25 Uhr auf drei Folgen der Original--Serie und sicherte sich damit 4,4, 4,1 und 3,2 Prozent Marktanteil und somit in jedem Fall starke Werte. Insgesamt sahen 0,17, 0,18 und nochmals 0,18 Millionen Menschen die Ausgaben.