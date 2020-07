Nanu? Immer weniger Fans für «Laura & der Wendler»

Quotennews

Sehnt VOX schon das Ende der Dokusoap herbei? Zwei Folgen stehen noch aus.

Eigentlich ist die Rechnung bei den deutschen Fernsehmachern doch ganz einfach. Alles, was Laura und der Wendler zur Zeit anfassen, wird zu Quotengold. 2019 etwa holte „ihre“ Staffel von «Das Sommerhaus der Stars» die besten Marktanteile aller Zeiten, teils stiegen die Zielgruppen-Werte auf über 27 Prozent. Laura tanzte dann im Frühjahr bei «Let’s Dance» mit (die Eröffnungsshow ging mit über 26 Prozent durch die Decke). Angeblich hatte sie zuvor sogar ein Angebot für das Dschungelcamp.Jetzt zeigt VOX die schon bei TV Now verfügbaren Ausgaben ihrer eigenen Dokusoap – doch von Woche zu Woche schauen weniger Menschen zu. An diesem Montag nun lief die dritte Episode um 20.15 Uhr. Sie erreichte nur noch schwache 5,5 Prozent Marktanteil. Die Reichweite bei den Umworbenen lag bei 0,41 Millionen, genau 0,1 Millionen weniger als in der Woche zuvor. Insgesamt sank die Reichweite sogar um 0,15 Millionen auf gerade einmal noch 0,82 Millionen Zuschauer. Die Debütfolge am 22. Juni hatte sogar 1,38 Millionen Fans erreicht. Damals wurden bei den Umworbenen starke 9,8 Prozent Marktanteil festgestellt – davon ist man nun weit entfernt. Zwei weitere Folgen will VOX an den kommenden beiden Montagen zum Primetimestart noch zeigen.Ab 21.15 Uhr setzte der Sender dann auf. Die Auswanderer bescherten den Kölnern mit einer zweistündigen Folge 0,98 Millionen Zuschauer insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Quote auf 6,7 Prozent. Nach 23.15 Uhr ging es mit den Ergebnissen wieder nach unten. Die Dokusoapverbuchte nur noch magere 4,8 Prozent bei den Umworbenen.