In Gedenken an Ennio Morricone: Tele 5 ändert sein Programm

TV-News

Der Privatsender zieht anlässlich des Todes der Komponistenlegende Ennio Morricone die geplante Ausstrahlung von «Spiel mir das Lied vom Tod» vor.

Heute, am 6. Juli 2020, ist der legendäre Filmkomponist Ennio Morricone verstorben: Der einflussreiche italienische Musikschaffende wurde 91 Jahre alt . Er verfasste die Musik zu über 500 Produktionen, darunter zu «The Hateful 8» von Quentin Tarantino, «Das Ding aus einer anderen Welt» von John Carpenter und «Zwei glorreiche Halunken» von Sergio Leone. Eine seiner berühmtesten Arbeiten ist die Musik zu «Spiel mir das Lied vom Tod», die in Deutschland sogar eine Goldene Schallplatte erhielt.Seit dem 14. Juni 2020 zeigt Tele 5 immer sonntags einen Western-Klassiker. Und ursprünglich plante der Privatsender, «Spiel mir das Lied vom Tod» am 19. Juli zur besten Sendezeit zu zeigen – als krönenden Abschluss der Reihe. Anlässlich Ennio Morricones Tod ändert Tele 5 nun seine Pläne: Der Westernklassiker wird nun bereits diesen Sonntagabend, also am 11. Juli 2020, zur besten Sendezeit gezeigt.Erwähnenswerte Randnotiz: Obwohl der Film eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren hat, zeigte Tele 5 ihn schon 2019 zu Primetimebeginn in ungekürzter Fassung. Es steht zu erwarten, dass der Sender erneut so verfahren wird. Der Film ist Teil einer thematischen Trilogie Sergio Leones, zu der auch «Todesmelodie» von 1971 und «Es war einmal in Amerika» zählen. Zum Cast von «Spiel mir das Lied vom Tod» gehören Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards und Charles Bronson.