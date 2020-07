RTLZWEI bringt «Prominent und Obdachlos» zurück

TV-News

Das Sozialexperiment läuft am späteren Mittwochabend.

Der Münchner Privatsender RTLZWEI hat das Lead-Out für seine neue Primetime-Showbekanntgegeben. Die Sendung läuft bekanntlich erstmals am 23. Juli um 20.15 Uhr. Insgesamt sind von ihr acht Episoden geplant. Als Lead-Out fungiert ein anderes Format mit Reality-Stars:. Die erste Episode der Reihe punktete im April an einem Montagabend zur besten Sendezeit mit etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Insgesamt schauten eine Million Menschen zu.Jetzt läuft die Wiederholung am 23. Juli um 22.15 Uhr. Zum Start des Experiments besitzen Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilbert nur noch das, was sie am Körper tragen – drei Tage und drei Nächte lang. Es gibt weder ein Dach über den Kopf, noch freien Zugang zu Sanitäranlagen. Sie alle müssen auf Geld, Bankkarten, Handys und ihr soziales Netz verzichten.Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich alle Teilnehmer des Experiments in fremden Städten zurechtfinden müssen. Für die drei Stars Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilbert bedeutet dies einen harten Aufschlag in der Realität, die für viele Menschen auf der Straße Alltag ist.