«Burn Notice»: Der Quotenhit vom Vormittag darf wieder ins Abendprogramm

TV-News

Die Finalstaffel der Serie kommt als Deutschlandpremiere in die Nitro-Primetime.

Es sind schon unglaubliche Quoten, die Wiederholungen der amerikanischen Serieim Vormittagsprogramm von Nitro einfahren. Im Mai stiegen die Zielgruppen-Marktanteile auf bis zu 7,4 Prozent. Daher hat sich der Sender nun auch durchgerungen, die bis dato noch nicht in Deutschland veröffentlichte Finalstaffel ins Abendprogramm zu hieven. Ab dem 30. Juli läuft die von Matt Nix kreierte Produktion donnerstags ab 22 Uhr in Doppelfolgen. Nitro betonte, diesmal auch die Synchronisation frisch in Auftrag gegeben zu haben.Gleich im Staffelauftakt erhält Michael einen brisanten Auftrag von einem hochrangigen CIA-Agenten, der ihm im Gegenzug den Deal, Michaels Team und Maddie (Sharon Gless) ein „normales Leben“ zu ermöglichen, zusichert. Ob Michael den Versprechungen glauben kann? Fiona hat währenddessen alle Verbindungen zu Michael gekappt und lebt nun mit ihrem neuen Freund Sam, einem Kopfgeldjäger, zusammen.Nach der TV-Ausstrahlung werden die Folgen auch auf dem zur Gruppe gehörenden Streamingdienst TV Now landen.