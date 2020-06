Trotz passabler Quoten zuletzt: RTL verzichtet auf «Die 25»

TV-News

Stattdessen darf in dieser Woche am Mittwoch nochmal Jenke ran.

RTL hat zur Zeit, bedingt durch die sehr vielen Wiederholungen, massive Quotensorgen in der Primetime.verfehlte vergangenen Donnerstag die Sieben-Prozent-Marke in der Zielgruppe, auf weniger als sechs Prozent und somit das schlechteste 20.15-Uhr-Ergebnis des ganzen Jahres kam am Sonntag «Hotel Transsilvanien 2» (siehe eigener Bericht).Hand anlegen wird RTL dennoch an einem anderen Abend. Der Sender verzichtet in dieser Woche am Mittwoch auf die eigentlich geplante-Ausgabe, obwohl die Rankingshow zuletzt mit rund zwölf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen gar nicht so unerfolgreich war. Stattdessen taucht der zu ProSieben gewechselte Jenke am 1. Juli zur Primetime nochmals bei RTL auf.Sein Experiment „Tiere lieben, Tiere essen“ (Erstausstrahlung vor 2,5 Millionen Zuschauern, Zielgruppe 17,3%) springt stattdessen kurzfristig ein. Deshalb wirdauch etwas früher als gewöhnlich, nämlich schon um 22.05 Uhr, beginnen.