Großer Flop: RTLs «Hotel Transsilvanien 2» verfehlt Sechs-Prozent-Marke

Quotennews

Sat.1 und ProSieben waren deutlich gefragter. Für RTL war es nun der schwächste Abend des ganzen Jahres.

Schlappe für den in Köln ansässigen Privatsender RTL: Am Sonntagabend wurde die Wiederholung des Spielfilmsvon Vielen verschmäht. Der ab 20.15 Uhr gesendete Streifen kam bei den klassisch Umworbenen nicht über 5,9 Prozent Marktanteil hinaus. Dies war mit Abstand der schwächste Sonntagabend für den Sender; bis dato hatten die Kölner zu dieser Zeit immer mindestens 8,7 Prozent Marktanteil erzielt. Nicht nur das. Es war allgemein die schwächste 20.15-Uhr-Sendung dieses Jahres. Für RTL nicht gut: Zuletzt hatte «Der Lehrer» am zurückliegenden Donnerstag diese wenig ruhmreiche Ehre erhalten. «Hotel Transsilvanien 2» sicherte sich insgesamt gerade einmal 1,04 Millionen Fans.Gefragter waren da die Programme von Sat.1 und ProSieben . Der Bällchensender landete am Sonntagabend zur Primetime bei 1,61 Millionen Zuschauern. Den gezeigten Film «Hidden Figures» ► sahen bei den Umworbenen im Schnitt 0,77 Millionen Menschen, was zu 7,4 Prozent Marktanteil führte.Auch ProSieben machte eine gute Figur. «X-Men: Apocalypse» ► sicherte sich – nur die Primetime betrachend – den ersten Rang aller Privatsender: 0,85 Millionen Umworbene bescherten der roten Sieben im Schnitt 10,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die gemessene Reichweite des Streifens bei 1,55 Millionen. Nachfolgend holte sich der Filmwunderbare 11,5 Prozent Marktanteil. Dies war die höchste Quote des kompletten ProSieben-Sonntags. 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu.In Sachen Tagesmarktanteil der Zielgruppe sicherte sich ProSieben mit 8,2 Prozent den zweiten Rang - hinter VOX . Die Kölner kamen auf wunderbare 8,5 Prozent im Mittel. Und RTL? Dort muss man sich mit Bronze zufrieden geben. Mehr als 7,9 Prozent standen am siebten Tag der Woche nicht zu Buche.