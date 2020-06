So geht es nächste Woche bei «Köln 50667», «GZSZ» und Co. weiter?

Soap-Check

Die ultmative Serienvorschau. Diesmal mit viel Misstrauen, echten Überraschungen und tiefer Abneigung.

«Sturm der Liebe », Das Erste

ARD/Christof Arnold Das Verschwinden von Eva ist eines der Hauptthemen im Fürstenhof. Dass darüber getratscht wird, gefällt Robert und Valentina (hinten) gar nicht.

Eva ist weg. Soll «Sturm der Liebe» für Figur Robert nun die dritte Frau suchen?

«Rote Rosen », Das Erste

«Unter uns », RTL

«Alles was zählt », RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten », RTL

«Köln 50667 », RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Robert und Valentina verbringen viel Zeit miteinander. Robert bemüht sich weiterhin um Tapferkeit, um Valentina mit seinem Kummer nicht zu belasten. Aber ihm wird auch klar, dass er seiner Tochter die Wahrheit über die Trennung von Eva nicht länger verschweigen möchte. Die Verlobungsfeier von Ariane und Christoph findet im Kreise der Familie statt. Gespannt erwartet Christoph seine zukünftige Frau - und als Ariane endlich kommt, bewundern alle ihren großen Auftritt. Verliebt geht Christoph vor Ariane auf die Knie und überreicht ihr einen wunderschönen Verlobungsring. Doch Ariane reagiert anders als erwartetDie Serie geht in die letzte Woche der Rerun-Phase, danach kommen wieder neue Folgen. Petra kann ihren Triumph über Schneider nur kurz genießen, denn leider steht sie nun wieder ohne Job da. Alice will sie aufmuntern und überredet Petra, sie auf eine Geschäftsreise nach Paris zu begleiten. Als Alice aber erfährt, dass Nick zu der Zeit ebenfalls dort sein wird, versucht sie, Petra die Reise wieder auszureden. Doch Petra besteht darauf. In Paris wartet Petra nichts ahnend vor einem Cafe auf Alice, da kommt ihr wie aus dem Nichts Nick entgegen - und die Welt um sie herum scheint stehen zu bleiben.Easys Vorhaben, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren, stößt bei Ringo auf wenig Gegenliebe. Ringo weiß jedoch, wie er verhindern kann, dass Easy diesen Schritt realisiert. Als Paco erfährt, dass Janas Mutter sie entmündigen lassen will, lässt Jana sich zu einer riskanten Aktion hinreißen. Jana bekommt Panik, als ihre Mutter sie entmündigen will. Verzweifelt greift sie zu drastischen Maßnahmen, um Martina zur Vernunft zu bringen. Benedikt lässt Ute seine Abneigung gegen Till spüren….Ben und Kim bangen darum, dass es Nils gut geht. Die gemeinsame Sorge bringt sie näher zusammen. Außerdem: Marians Versuch, Lena beizustehen, endet erst in einem Streit und nimmt dann eine überraschende Wendung... Richard wähnt Justus im Besitz einer Mappe, die belegt, dass er einen Detektiv auf ihn angesetzt hat. Dank Lucie fliegt er vor Justus nicht auf...Nazan steht plötzlich vor Felix' Tür und ihm wird klar, dass er sie betrunken angerufen hat. Sie hatte sich durch den Anruf Hoffnung gemacht, Felix würde doch als Investor einsteigen. Die Seefelds haben vergessen, dass ihr Auszugstermin ansteht. Ihr Hausverwalter lässt sich nicht erweichen und besteht auf eine Räumung. Als auch Nina mit einer Charmeoffensive bei ihm scheitert, beschließt sie, Schneider mit seiner eigenen Taktik zu schlagen.Toms erster Arbeitstag im Hotcat steht an - und Freddy setzt große Hoffnungen in ihn, dass er ein wachsames Auge auf Jill hat. Doch stattdessen ist Tom in erster Linie damit beschäftigt, Jill dabei zu unterstützen, ihren Analphabetismus in den Griff zu bekommen. Freddy wird später argwöhnisch, als er befürchten muss, dass Jill und Tom etwas vor ihm verheimlichen. Über den Tag versucht Freddy, Hinweise für seine Vermutung zu finden und steigert sich immer mehr in sein Misstrauen hinein. Freddy kommt zu dem Schluss, dass er der Sache weiter auf den Grund gehen muss, denn sein komisches Gefühl kommt sicher nicht von ungefähr.Es ist nicht Fabrizios Tag. Erst kassiert er gegen Mike eine schmachvolle Niederlage im Armdrücken, dann zieht ihn Alina in der Werkstatt bei einem kleinen Schrauber-Duell ab. Noch schlimmer wird es, als JJ vor seinen Augen von ihrem Freund Lennox eine teure Halskette geschenkt bekommt. Da kommt Oles Vorschlag, zur Aufmunterung ein Saunabier trinken zu gehen, gerade recht. Doch von Entspannung keine Rede - JJ und Alina hatten die gleiche Idee. Alina sorgt dafür, dass Fabrizio und JJ allein in der Sauna zurückbleiben, und Fabrizio kann seine Blicke nicht von JJ lassen. Wie peinlich! Leider verbirgt das Handtuch nicht, dass er sie immer noch mega hot findet.