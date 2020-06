Kurzes Gastspiel von «CatDog» und Co.: Comedy Central beendet seinen Retro-Block

TV-News

Das Wiedersehen mit Nickelodeon-Klassikern wie «Rockos modernes Leben» und «Hey Arnold!» findet ein jähes Ende – zumindest bei Comedy Central Deutschland …

Es war eine schöne Idee gewesen für alle Nostalgiker, die in den 90ern mit dem Kindersender Nickelodeon groß geworden sind: Anfang Juni hat Comedy Central einen Retro-Block eingeführt, für den der Viacom-Kanal die Cartoonserien «Rockos modernes Leben», «Hey Arnold!», «Aaahh!!! Monster», «CatDog» sowie «Die Biber Brüder» aus dem Archiv gekramt hat. Auch «SpongeBob Schwammkopf» fand damit Einzug ins Programm des Comedy-Spartensenders.Doch nach nur rund einem Monat hat Comedy Central schon wieder genug davon, offenbar waren die Quoten zu schlecht. Daher greift man ab dem 4. Juli auf bewährte Formate zurück: Samstags und sonntags zeigt der Viacom-Sender ab 6 Uhr lieber wieder, gleich vier Folgen werden hintereinander abgesendet.Gegen 8 Uhr stehen am Wochenende dann vier Episoden vonan, einem ehemaligen FOX-Cartoon aus der Feder von «Family-Guy»-Erfinder Seth MacFarlane. Von montags bis freitags setzt Comedy Central künftig neben «Takeshi's Castle Thailand» und «The Cleveland Show» auf Wiederaufgüsse von «Bob's Burgers», «South Park» sowie «American Dad».Allerdings wird der Retro-Block nur beim deutschen Ableger von Comedy Central rausgeschmissen: Wie ein Sendersprecher gegenüber Quotenmeter.de erklärte, bleiben «Rockos modernes Leben» und Co. Teil des Morgenprogramms beim schweizerischen Comedy Central. Kleiner Trost für die deutschen Fans alter Nickelodeon-Cartoons:behält vorerst ihre nächtlichen Sendeplätze bei Comedy Central.