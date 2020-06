«Marvels Daredevil»: Finale Staffel bald bei Syfy

TV-News

Daneben kehrt die Sitcom «The Last O.G.» bei TNT Comedy mit neuen Folgen zurück.

]Seit Mai 2019 besitzt Syfy die Ausstrahlungsrechte im TV, zunächst aber nur für die ersten beiden Staffeln. Nun folgt Staffel drei. Ab dem 6. August zeigt zeigt Pay-TV-Sender Syfy in der Primetime die finale Staffel von. Am ersten Donnerstag im August geht es mit den beiden ersten Episoden der dritten Staffel los. Im weiteren Verlauf finden auch die übrigen Folgen so ihren Weg ins Programm. Bereits vor dem Start des großen Finales wiederholt der Sender im täglichen Programm zum Teil am frühen Morgen oder späten Abend die beiden ersten Staffeln. Start dafür ist der 20. Juli, 22.15 Uhr. Bereits seit Oktober 2018 ist die letzte Runde der Superheldenserie über Streamingdienst Netflix zu sehen. Nun kommt das Ende auch ins Pay-TV.Die Staffel zeigt einen radikalisierten Matt Murdoch alias Dardevil (Charlie Cox): Er hat für sich beschlossen, dass man das Böse vollständig auslöschen muss. Es zeichnet sich also ab, dass Murdoch kompromissloser wird. In den ersten beiden Staffeln verfolgte der blinde Anwalt noch, egal wie hart er auch zugeschlagen hat, einen strengen Moralkodex …Neben dem Finale Daredevil gibt es im Pay-TV bald auch neues vonzu bestaunen. Am 25. und 26. Juli zeigt TNT Comedy die ebenfalls dritte Staffel der Sitcom mit US-Comedian Tracy Morgan in der Hauptrolle, der ursprünglich durch sein Mitwirken in «Saturday Night Live» bekannt wurde. Jeweils fünf von insgesamt zehn Folgen werden an den beiden Tagen im Vorabendprogramm des Senders ausgestrahlt. Los geht es immer um 18.05 Uhr. Ende ist jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr. In den USA wurden die finale Folge der dritten Staffel erst vor gut einer Woche ausgestrahlt.