Als Sommerüberbrückung: Mario Barth darf sich nochmal um die Wahrheit über Mann und Frau kümmern

TV-News

Die Show aus dem Jahr 2018 wird im Hochsommer wiederholt.

Not macht erfinderisch: RTL bestückt seine Mittwochs-Primetime im Hochsommer mit einer weiteren Wiederholung. Anders als sonst wird in diesem Jahr nicht im Juli die neue «Die Bachelorette»-Staffel anlaufen. Die Kuppelshow ist wegen Corona erst für Herbst geplant. Daher will RTL nun mittwochs eine Mario-Barth-Sendung wiederaufführen. Dabei handelt es sich um die 2018er-ProduktionIn insgesamt vier Ausgaben seiner neuen Show haben die Kleinen die Hosen an und erklären brutal ehrlich und ur-komisch die wichtigsten Alltagsfragen. Dazu hat Mario im Vorfeld eine Umfrage mit 100 Grundschulkindern geführt, die Fragen zu verschiedenen Kategorien wie Liebe oder Beziehung gestellt bekommen haben. Pro Sendung stellt Mario die lustigsten und überraschendsten Fragen aber auch Antworten seiner Umfrage vor.Mit zwischen 10,8 und 13,3 Prozent Marktanteil holten die Erstausstrahlungen, ebenfalls am Mittwoch zum Primetime-Start, keine berauschenden Werte. Daher dürfte es 2019 auch kein Wiedersehen gegeben haben. Jetzt folgen die Wiederholungen, die sich erstmals am 15. Juli im RTL-Programm einfinden.