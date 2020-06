Universal TV rüstet mit kanadischen Krankenschwestern auf

TV-News

Der Sender, der schon «Chicago Med» im Programm hat, sendet im Spätsommer die neue Medical-Serie «Nurses».

Weiterer Serien-Neuzugang für den zu NBC/Comcast gehörenden Bezahlsender Universal TV. Startend am 17. August wird der Sender ein neues Medicalformat aus Kanada in sein Line-up aufnehmen: Die Serie. Im St. Mary’s Hospital starten fünf junge Krankenschwestern und Pfleger in ein aufregendes Berufsleben, das auch privat für einige Turbulenzen sorgt. Zum Team gehören Grace (Tiera Skovbye), die auf einen Neuanfang hofft, Adrenalin-Junkie Ashley (Natasha Calis), der ehemalige College-Footballstar Keon (Jordan Johnson-Hinds), der nach einem Unfall einen neuen Weg einschlägt, Nazneen (Sandy Sidhu), die für ihren ersten Job ihre Heimat und Familie in Indien zurückgelassen hat und der einfühlsame Wolf (Donald Maclean Jr.), der ein Geheimnis mit sich herumträgt. So verschieden sie sind, müssen sie doch zusammenwachsen, um die täglich neuen Herausforderungen ihres beruflichen und privaten Alltags zu meistern – auch, um sich dem neuen Chefchirurgen des St. Mary’s entgegenzustellen, der seine Machtposition für eigene Zwecke missbraucht.Immer montags ab 21 Uhr in Doppelfolgen der Serie geplant. Das Format lässt sich später dann auch flexibel auf Abruf schauen. In den Hauptrollen sind Tiera Skovbye («Riverdale») als Grace Knight, Natasha Calis («The Possession») als Ashley Collins, Jordan Johnson-Hinds («Suits») als Keon Colby und Sandy Sidhu («Grey’s Anatomy») als Nazneen Khan zu sehen.Die erste Staffel, die im Mutterland im März 2020 zu Ende ging, umfasst zehn Episoden. Rund eine Million Menschen sahen die Episoden zu Beginn. Das reichte aus, um bereits eine zweite Staffel in Auftrag zu geben. Auch diese werde Universal TV zeigen, heißt es.