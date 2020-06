«30 Rock» kehrt als einstündiges Special zurück

US-Fernsehen

Bereits in einem Monat geht eine neue Folge der Sitcom auf Sendung. Der Inhalt ist ein ganz Besonderer.

NBC überraschte am Dienstag mit der Ankündigung einer neuen Folge der früheren Alec Baldwin- und Tina Fey-Sitcom «30 Rock», die bereits in einem Monat bei NBC ausgestrahlt wird. Diese wird am Donnerstag, den 16. Juli 2020, zwischen 20.00 und 21.00 Uhr ausgestrahlt – und zwar werbefrei. Der TV-Sender spart sich die Werbeblöcke, weil das Comedy-Special eine Programmpräsentation des Senders ist. Aus diesem Grund wird die Folge auch auf den Spartensendern wie USA, Bravo, E!, Syfy und CNBC wiederholt und steht auch bei Peacock bereit.In der Programmpreview werden die «30 Rock»-Figuren, darunter Liz Lemon (Fey), Jack Donaghy (Baldwin), Tracy Jordan (Morgan), Jenna Maroney (Krakowski), Kenneth Parcell (McBrayer) und weitere, die "die Geschichten und Stars der Fernsehsaison 2020-21 von NBCUniversal vorstellen", so der Sender. Das Special wird von Broadway Video, Little Stranger, Universal Television und NBCUniversal Creative Partnerships produziert.„Wir bei NBCUniversal freuen uns, eine Preview zu produzieren, die eine neue Realität widerspiegelt und unsere Beziehung zu Zuschauern und Werbetreibenden gleichermaßen feiert“, sagte Linda Yaccarino, Vorsitzende für Werbung und Partnerschaften, „historisch gesehen geht es bei dieser Veranstaltung um die Zukunft der Programmgestaltung; in diesem Jahr geht es um die Zukunft unserer Branche – eine Zukunft, in der wir das Publikum überall dort treffen können, wo es sich befindet, mit den Geschichten, die es bewegt.“«30 Rock» spielt in einer fiktiven Welt hinter den Kulissen von NBC. Neben der Originalbesetzung kündigten die Verantwortlichen zahlreiche Stars an, die die Programmpräsentation unterstützen. Nicht nur das NBC-Programm wird beleuchtet, auch die Spartensender erhalten in dem Special Platz.