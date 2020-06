Der Neue am «GZSZ»-Kiez: So steigt Moritz in die tägliche Serie ein

Soap-Check

Außerdem: «Sturm der Liebe» meldet sich aus der Coronapause zurück. Wie geht es am Fürstenhof weiter? Und welches Missverstädnis erwartet die Fans bei «Berlin - Tag & Nacht»?

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

TV Now Neuzugang mit Sicherheitsabstand: Moritz und Yvonne Bode (Sohn und Mutter) werden in den nächsten Monaten sicherlich viel erleben am Berliner Kiez. Auf dem Foto sind die Darsteller Lennart Borchert und Gisa Zach zu sehen.

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

Die Coronapause ist vorbei: Am Montag starten wieder frische Geschichten vom Fürstenhof. Interessant ist dabei: Die Montags-Folge wurde noch vor dem Produktions-Lockdown im März produziert, die Dienstagsfolge ist die erste, die nach der Drehpause entstand. Und in dieser Dienstags-Folge passiert Folgendes: Ariane zeigt sich gedemütigt, da Christoph ihr nicht vertraut und ihr nachspioniert. Verletzt fordert sie Christoph auf, ihr nur einen einzigen Grund zu nennen, warum sie jetzt noch bei ihm bleiben sollte. Von seinen Gefühlen übermannt, macht Christoph Ariane spontan einen Heiratsantrag. Robert belügt Valentina und spielt ihr vor, dass alles in bester Ordnung sei. Werner mahnt Robert, dass er Valentina die Wahrheit sagen muss, doch Robert verbittet sich jede Einmischung von seinem Vater. Aber Valentina bleibt misstrauisch und stellt Werner zur Rede. Franzi kann nicht anders und sucht Tim auf, um zu erfahren, wie es Nero geht. Als sie Tim einsam und verzweifelt vorfindet, steht sie ihm bei. Unterdessen muss Steffen feststellen, dass Franzi ihn wegen Tim versetzt hat…«Rote Rosen» befindet sich derweil noch bis Anfang Juli in der Coronapause. Auch kommende Woche laufen Reruns aus Staffel eins. Petras Start im Hotel ist alles andere als einfach: Sie muss sich mit dem niedrigen Gehalt zufrieden geben, wird von Schneider gemobbt und bringt zu allem Überfluss auch noch das Buchungssystem zum Absturz. Der einzige, der ihr zur Seite steht, ist Jonas. Tanja nimmt indes heimlich ihren ersten Termin zur Hormonbehandlung wahr und wird von heftigen Nebenwirkungen gequält. Uli entgeht ihr schlechter Zustand nicht. Er stellt sie zur Rede, woraufhin Tanja ihm schließlich alles gesteht. Marc überredet Alice, ihn wieder in der Gärtnerei arbeiten zu lassen.Als Ute erfährt, dass Benedikt glaubt, sie lehne eine Heirat ab, will sie ihm kurzerhand selbst einen Antrag machen. Wie wird er darauf reagieren? Eva kocht vor Wut, als Sina ihr vorwirft, sie verhält sich unprofessionell. In ihrem Frust lässt sie sich wieder auf Luke ein. Später kann Eva gerade noch rechtzeitig verhindern, dass Sina ihre Affäre mit Luke entdeckt. Doch Lukes unverändert charmanter Umgang mit Sina weckt ihr Misstrauen.Simone kann nicht verhindern, dass Vanessa von ihrer Mitschuld an Maximilians Situation erfährt. Richard versucht, im Zentrum die Wogen zu glätten. Finn hat es endgültig satt, von Georg dauernd bevormundet zu werden und provoziert ihn öffentlich. Die Situation eskaliert, so dass Georg ihm deutlich droht und so fast zum Äußersten treibt.Kommende Woche steigt Moritz Bode ein. Die Figur ist der Sohn von Yvonne und somit der Bruder der derzeit in Griechenland lebenden Figur Laura (diese kommt allerdings im Spätsommer zurück). Gerner freut sich darauf, nach dem Drama um Nina endlich wieder mehr Zeit mit Yvonne verbringen zu können. Er organisiert eine gemeinsame Kurzreise nach München und will Yvonne auch noch mit Blumen überraschen. Dabei gerät Gerner mit einem jungen Mann aneinander, der scheinbar auch noch Gerners Auto beschmiert. Trotz seiner Verärgerung will Gerner sich auf die Reise mit Yvonne freuen, als auf einmal der junge Mann vor ihrer Tür steht und sich als Yvonnes Sohn Moritz entpuppt. Yvonne freut sich, Moritz ist allerdings weniger begeistert… Lennart Borchert, früher bei «Alles oder Nichts», ist für die neue Hauptfigur gecastet worden.Ein anderer Darsteller steigt aus: Nach über einem Jahrzehnt stirbt Figur Alex Cöster - und zwar von einem Moment auf den anderen. Als er Shirin bei einer Auseinandersetzung mit einem Fremden helfen will, wird er vor einen vorbeifahrenden LKW gestoßen - und ist sofort tot. Wie wird seine Familie, insbesondere seine Lebenspartnerin Maren, reagieren?Nachdem Sophia morgens die Übelkeit überkommt, ist sie sicher, schwanger zu sein. Doch als bei der Untersuchung später klar wird, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, nimmt Sophia sich den Rat ihrer Frauenärztin zu Herzen: Ab sofort will sie neben dem vermehrten Sex mit Jan auch gesünder und stressfreier leben. Nachdem Sophia den Alkohol und das ungesunde Essen aus der WG verbannt und Patrick als Personal Trainer für ihren Liebsten engagiert hat, überrascht sie den völlig überforderten und gestressten Jan im Cage und will ihn verführen, um ihren Babytraum schnell Realität werden zu lassen. Außerdem: Toms erster Arbeitstag im Hotcat steht an - und Freddy setzt große Hoffnungen in ihn, dass er ein wachsames Auge auf Jill hat. Doch stattdessen ist Tom in erster Linie damit beschäftigt, Jill dabei zu unterstützen, ihren Analphabetismus in den Griff zu bekommen. Tatsächlich schafft er es, ihr aus einer schwierigen Situation zu helfen und macht ihr Mut, dass sie ihr Problem gemeinsam lösen werden.Peggy ist am Morgen immer noch sauer auf Joe wegen seiner Machosprüche über sie im Streit mit Theo. Ein halbherziger Versöhnungsversuch seinerseits geht gründlich in die Hose und zu allem Überfluss taucht auch noch Theo auf, der den Zwist der beiden hautnah mitbekommt. Als Peggy kurz darauf einen anonymen Brief mit einer Entschuldigung und einer Einladung zu einem Date erhält, denkt sie zunächst, dass er von Joe stammt. Doch bei dem Treffen steht zur ihrer großen Verwunderung plötzlich Theo vor ihr..