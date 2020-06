Kabel Eins startet Camping-Woche

TV-News

Zudem wird der Sender den «Simpsons»-Film ins Programm nehmen.

Beim Münchner Fernsehsender Kabel Eins steht noch im Juni die nächste Themenwoche an; dann geht es um eine absolute Boombranche; nämlich um alles, was mit Camping zu tun hat. Das Special startet am Sonntag, 21. Juni 2020. An diesem Tag laufen unter anderem in Camping-Resorts produzierte Ausgaben von «Mein Lokal, dein Lokal». Die Vorabend-Produktion widmet sich dann auch ab Montag, 22. Juni dem Camping-Trend. Ebenso wird die davor laufende SendungBeiträge zu diesem Themenfeld anbieten.Passend zur Camping-Woche startet dann auch am Donnerstag, 25. Juni eine neue Staffel vonin der Kabel-Eins-Primetime.Zum Thema Primetime bei Kabel Eins passt auch eine ungewöhnliche Filmauswahl am Abend des 23. Juni. Dann nämlich wird die in Orange gehaltene Eins den Kinofilm derins Programm hieven. Üblicherweise ist die gelbe Familie sonst ganz fest mit ProSieben verbunden. Der Film mit Geschichten aus Springfield stammt aus dem Jahr 2007.